Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat savcılığa ifade verdi

27 Mayıs 1960 darbesiyle devrilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan darbeciler tarafından Yassıada'da yargılanıp idam edilmişti. Müzeye dönüştürülen ada, askeri darbenin 60. yıldönümünde "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adıyla halkın ziyaretine açılmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adadaki tesislerin işletmesine ilişkin "Elbette TOBB işletecek. Zaten projenin sahibi, yani yatırımcı TOBB. Dolayısıyla onların işletmesi daha doğru olur" demişti. Dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise "Yassıada TOBB Başkanına peşkeş çekilmiştir" ifadelerini kullanarak, asılsız ithamlarda bulunmuştu. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun suç duyurusu üzerine Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında Canpolat'ın ifadesi alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Canpolat'ın ifadesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alındı.

KAFTANCIOĞLU DESTEK ÇIKTI

Canpolat'a destek olmak için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bir grup partili de İstanbul Adliyesine geldi. Suçlamaları kabul etmeyen Cemal Canpolat, savcılık ifadesinin ardından yaptığı açıklamada, 4 yıl önceki açıklamaları nedeniyle ifade verdiğini söyledi.

