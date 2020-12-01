Hudut Birlikleri kaçak geçişlere izin vermiyor

Suriye'deki iç savaş ve karışıklardan kaçarak ülkemize yasadışı yollarla girmeye çalışan Suriye'li vatandaşlar ile terör örgütüne mensup teröristlerin sınırdaki hareketliliklerine Hudut Karakollarınca müsaade edilmiyor.

Hudut Birlikleri, gece gündüz demeden, olumsuz hava şartlarına rağmen sorumluluğunda bulunan sınır hattını elinde bulunan tüm imkanları kullanarak öz veri ile korumaya ve yasadışı girişlere engel olmaya devam ediyor.

Kızıltepe İlçesi Akdoğan Mahallesinde Şehit Üsteğmen Fahrettin Çoban Hudut Karakol Komutanlığınca yasadışı giriş yaparken yakalan, adli ve idari işlemlerinin tamamlanması için Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 21 Suriye uyruklu vatandaş hakkındaki araştırma ve işlemlerin devam ettiği bildirildi. Güvenlik Sistemi (SFGS) ile donatılan Şehit Çoban Hudut Karakolunda "Geleceğin Hudut Karakolu Projesi" uygulanıyor. SFGS sayesinde karakolun sorumluluk alanında yasa dışı geçişleri tespit eden Mehmetçik, zırhlı araçlarla olaya en kısa sürede müdahale ediyor.

SFGS sayesinde karakolun sorumluluk alanında yasa dışı geçişleri tespit eden Mehmetçik, zırhlı araçlarla olaya en kısa sürede müdahale ediyor. Sınırı geçmeye çalışanlara "dur" ihtarı Türkçe, Kürtçe ve Arapça yapılıyor.