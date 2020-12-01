İBB'nin asfalt oyununu Beykoz Belediyesi bozdu

1489 KM YOLUN 191 KM'Sİ ANA ARTER

Beykoz Belediyesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Beykoz'da 1489 KM uzunluğunda yol bulunmaktadır. Bunun 191 KM'si ana arterdir. Ana arter olmayan 1298 KM yolun bakımı Beykoz Belediyesi tarafından yapılmaktadır. 191 KM ana arter ise İBB sorumluluğundadır. Ana arter bakımlarının bir kısmı geçmişte Beykoz Belediyesi tarafından yapılmıştır. Fakat artan maliyetler bütçeye yük getirmiştir. 24 Şubat 2020'de Beykoz Belediyesi'ni ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine bu sorun anlatılmış, İBB sorumluluğundaki yolların bakımlarının yapılması istenmiştir. Onlarca toplantı ve rica ile geçen 1 yıla yakın süre sonunda İBB, 191 KM yolun 1,5 KM'sinin bakımını gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 1 yılda 191 KM yolun yüzde 0.7'si olan 1,5 KM'lik yolun bakımını yapan İBB'ye teşekkür eder, geriye kalan ve toplam yolun yüzde 99,3'ü olan 189,5 KM yolun bakımının da aynı hassasiyetle yapılmasını arzu ederiz."