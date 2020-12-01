İBB'nin asfalt oyununu Beykoz Belediyesi bozdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz'da sorumluluk alanı içerisinde yer alan 191 km'lik ana artere bugüne kadar sadece 1,5 km asfalt serdiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde "Anadolu Kavağı yolunu 10 yıl sonra asfalta kavuşturduk" algı paylaşımı ters tepti. İBB'nin, Beykoz'da sorumluluk alanı içerisinde yer alan 191 km'lik ana arterde bugüne kadar sadece 1,5 km asfalt serdiği ortaya çıktı.
YALAN VE ALGIDA ÜSTLERİNE YOK!
İBB, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beykoz'un da aralarında olduğu İstanbul'un 39 ilçesindeki 1674 cadde ve sokak yoluna, asfalt kaplama ile yama yapılacağı duyurdu. Asfalt ihalesinin ise 17 Aralık 2019'da yapılacağı belirtilmişti. Paylaşılan ilanda İstanbul'da bakımı yapılacak yolların toplam uzunluğuna göre 185 bin 146 metre ile Beykoz 5'inci sırada yer alıyordu.
İBB'NİN ASFALT OYUNUNU BEYKOZ BELEDİYESİ BOZDU
İBB yönetimi 1,5 yılı aşkın süre içerisinde Beykoz'da sorumluluk alanı içerisinde yer alan 191 km'lik ana artere bugüne kadar sadece Anadolu Kavağı'na 1,5 km asfalt serdiği anlaşıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Şubat 2020'de Beykoz Belediyesi ziyaretinde yapılan sunumda Anadolu Kavağı yolu dahil olmak üzere İBB sorumluluğundaki 191 km'lik ana arterde yolların bakımının yapılması talep edildiği öğrenildi. Beykoz Belediyesi de İBB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Yaklaşık bir senede 191 km yolun yüzde 0,7'si olan 1,5 km'lik yolun bakımını yapan İBB'ye teşekkür eder, geriye kalan ve toplam yolun yüzde 99,3'ü olan 189,5 km yolun bakımının da aynı hassasiyetle yapılmasını arzu ederiz" diyerek İBB'nin asfalt oyununu bozdu.
1489 KM YOLUN 191 KM'Sİ ANA ARTER
Beykoz Belediyesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Beykoz'da 1489 KM uzunluğunda yol bulunmaktadır. Bunun 191 KM'si ana arterdir. Ana arter olmayan 1298 KM yolun bakımı Beykoz Belediyesi tarafından yapılmaktadır. 191 KM ana arter ise İBB sorumluluğundadır. Ana arter bakımlarının bir kısmı geçmişte Beykoz Belediyesi tarafından yapılmıştır. Fakat artan maliyetler bütçeye yük getirmiştir. 24 Şubat 2020'de Beykoz Belediyesi'ni ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine bu sorun anlatılmış, İBB sorumluluğundaki yolların bakımlarının yapılması istenmiştir. Onlarca toplantı ve rica ile geçen 1 yıla yakın süre sonunda İBB, 191 KM yolun 1,5 KM'sinin bakımını gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 1 yılda 191 KM yolun yüzde 0.7'si olan 1,5 KM'lik yolun bakımını yapan İBB'ye teşekkür eder, geriye kalan ve toplam yolun yüzde 99,3'ü olan 189,5 KM yolun bakımının da aynı hassasiyetle yapılmasını arzu ederiz."