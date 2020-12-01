Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert tepki!

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert tepki!

Genel Başkanı 'nun skandal sözlerine tepkiler yükselmeye devam ediyor. İletişim Başkanı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!" dedi.

Giriş Tarihi: 1.12.2020 19:21 Son Güncelleme: 1.12.2020 19:24 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında CHP'li vekilin skandal niteliğindeki sözlerine tepki göstermeyen CHP yönetiminin Başkan Erdoğan'ı hedef almasını eleştirdi.

Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik çirkin ifadelerin hesabının sorulacağını belirterek "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti

ARKADAŞINA GÖNDER
İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA