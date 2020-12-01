İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında CHP'li vekilin skandal niteliğindeki sözlerine tepki göstermeyen CHP yönetiminin Başkan Erdoğan'ı hedef almasını eleştirdi.

Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik çirkin ifadelerin hesabının sorulacağını belirterek "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!" ifadelerini kullandı.