İşte Kılıçdaroğlu’nun kutuplaştırma ve bölücülük yolunun köşe taşları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İktidara muhalefet yapacağım" diye sürekli toplumu geren açıklamalara imza atıyor, halkı bölücü her zemini her fırsatı kullanıyor. Parti yöneticilerinin de Kılıçdaroğlu'nun izinden gitmesi kamuoyunda büyük tepkiye yol açarken, partinin oylarında da sürekli düşüş yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun adeta "klasik haline gelen" toplumda ayrımcılık ve bölücülüğe yol açan hadsiz çıkışlarından bazıları şöyle:
TERÖR VE TERÖRİSTLERE SEMPATİ:
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye, "demokrasi adı altında destek" vererek terör seviciliği yaptı.
ANAYASANIN 138'İNCİ MADDESİNİ HEP ÇİĞNEDİ
: Kılıçdaroğlu, Gezi olaylarının organizatörü Osman Kavala ve terörle bağlantılı gazeteciler başta olmak üzere tutuklanan HDP'lilerin serbest bırakılmasını isteyerek Anayasanın 138. maddesini çiğnedi. Hakim ve savcılara hakaret üstüne hakaret ederek baskı kurmaya çalıştı, onları hedef haline getirdi.
MEDYAYA SALDIRDI:
Medyayı "İktidara geldiğimizde hesap soracağız" diyerek tehdit etti.
SANATÇI, SENDİKACI, ÖĞRETMEN HEP HEDEFİNDE:
Toplumu kutuplaştırmak için öğretmenleri, sendikacıları, sanatçıları iktidar yanlısı diye yaftaladı.
YURTDIŞINA ŞİKAYET ÜSTÜNE ŞİKAYET:
Yurtdışı ziyaretlerinde "Türkiye'de demokrasi olmadığı" yalanıyla ülkesini yabancılara şikayet etti.
DEV PROJELERİ DE İÇİNE SİNDİREMEDİ:
Yerli ve milli her projeyi içine sindiremeyerek karalamaya çalıştı.
İNSANİ YARDIM HUZURUNU KAÇIRDI:
Türkiye'nin mazlumlara yaptığı insani yardımlar her seferinde zoruna gitti. ANKARA