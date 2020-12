İşte Kılıçdaroğlu’nun kutuplaştırma ve bölücülük yolunun köşe taşları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İktidara muhalefet yapacağım" diye sürekli toplumu geren açıklamalara imza atıyor, halkı bölücü her zemini her fırsatı kullanıyor. Parti yöneticilerinin de Kılıçdaroğlu'nun izinden gitmesi kamuoyunda büyük tepkiye yol açarken, partinin oylarında da sürekli düşüş yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun adeta "klasik haline gelen" toplumda ayrımcılık ve bölücülüğe yol açan hadsiz çıkışlarından bazıları şöyle:PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye, "demokrasi adı altında destek" vererek terör seviciliği yaptı.: Kılıçdaroğlu, Gezi olaylarının organizatörü Osman Kavala ve terörle bağlantılı gazeteciler başta olmak üzere tutuklanan HDP'lilerin serbest bırakılmasını isteyerek Anayasanın 138. maddesini çiğnedi. Hakim ve savcılara hakaret üstüne hakaret ederek baskı kurmaya çalıştı, onları hedef haline getirdi.Medyayı "İktidara geldiğimizde hesap soracağız" diyerek tehdit etti.Toplumu kutuplaştırmak için öğretmenleri, sendikacıları, sanatçıları iktidar yanlısı diye yaftaladı.Yurtdışı ziyaretlerinde "Türkiye'de demokrasi olmadığı" yalanıyla ülkesini yabancılara şikayet etti.Yerli ve milli her projeyi içine sindiremeyerek karalamaya çalıştı.Türkiye'nin mazlumlara yaptığı insani yardımlar her seferinde zoruna gitti. ANKARA