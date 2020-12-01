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Kılıçdaroğlu'nun hamlesi güldürürken düşündürdü: 'a temsilcilik açacak

Son dönemlerde 'ın 'ye olan yatırımlarını eleştiren 'nin son hamlesi şaşırttı. "Noluyor bu Katar aşkı" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun parti yetkililerine Katar'da temsilcilik açılması talimat için talimat verdiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla harekete geçti.

Giriş Tarihi: 1.12.2020 21:20 ABONE OL
Kılıçdaroğlu'nun hamlesi güldürürken düşündürdü: CHP Katar'a temsilcilik açacak

Katar'ın son dönemde Türkiye'ye yaptığı yatırımları eleştiren CHP'den flaş bir adım geldi.


CHP KATAR'A ŞUBE AÇIYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya Katar'da temsilcilik açılmasına yönelik talimat verdiği ortaya çıktı. Katar'ın Türkiye yatırımlarını eleştiren Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi şaşkınlıkla karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nun hamlesi güldürürken düşündürdü: CHP Katar'a temsilcilik açacak

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Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda "Türkiye'ye karşı açık düşmanlık besleyenlerle hiçbir sorunu olmayanların, Azerbaycan ve Katar gibi Türkiye'ye dostluklarını kayıtsız şartsız gösterenlere, saldırdıkça saldırdı" ifadelerini kullanmıştı.

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Kılıçdaroğlu'nun hamlesi güldürürken düşündürdü: CHP Katar'a temsilcilik açacak
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