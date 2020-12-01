Katar'ın son dönemde Türkiye'ye yaptığı yatırımları eleştiren CHP'den flaş bir adım geldi.



CHP KATAR'A ŞUBE AÇIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya Katar'da temsilcilik açılmasına yönelik talimat verdiği ortaya çıktı. Katar'ın Türkiye yatırımlarını eleştiren Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi şaşkınlıkla karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nun hamlesi güldürürken düşündürdü: CHP Katar'a temsilcilik açacak

BAŞKAN ERDOĞAN KATAR İÇİN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda "Türkiye'ye karşı açık düşmanlık besleyenlerle hiçbir sorunu olmayanların, Azerbaycan ve Katar gibi Türkiye'ye dostluklarını kayıtsız şartsız gösterenlere, saldırdıkça saldırdı" ifadelerini kullanmıştı.