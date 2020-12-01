Menemen'de CHP ve İYİ Parti ittifakı çatladı!

4. TUR OYLAMADA İKİ ADAYDA EŞİT OY ALDI, CHP'Lİ ÜYE KURAYLA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

4. tur oylamada; CHP'li üye Deniz Karakurt 15, AK Partili üye Aydın Pehlivan 15 oy aldı. Bir oy boş sayıldı. 4. tur oylamada eşitlik bozulmayınca kura seçimine gidildi ve CHP'li üye Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi.



AK PARTİ, BAŞKANLIK SEÇİMİNE İTİRAZ EDECEK

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, başkanlık seçimine itiraz edeceklerini bildirdi.

Çelik, usule uygun bir kura seçimi olmadığını belirterek, "Oylama işlemlerinde herhangi bir yanlışlık olmamış fakat son turda yapılan kura çekimleri yönetmeliğe aykırı gerçekleşmiştir. 'Meclis Çalışma Yönetmeliği''nin 13/a maddesinde ki: 'Oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlanır; yine eşitlik olursa meclis başkanınca kuraya başvurulur. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı tarafından çekilmek suretiyle yapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olur' ifadesine aykırı olarak, kura çekimleri cam fanus içerisinde gerçekleşmiştir. Bu kura çekiminin yönetmeliğe aykırı olması sebebiyle bugün (2 Aralık 2020) kuranın yeniden tekrarlanması için itirazda bulunacağız" dedi