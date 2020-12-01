Pandemi döneminde 16 dev yeni hastane açıldı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye genelinde pandemi döneminde aralarında Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'nin de bulunduğu 16 yeni hastanenin açıldığını söyledi.

Çalık, Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli'yi ziyaret etti. Recep Bentli, ziyarette yeni tip koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili bilgi verdi.

Sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden Öznur Çalık, son 18 yılda sağlık çalışanı sayısının 3 katına çıktığını ve bugün yaklaşık 1 milyon 200 bin sağlık çalışanının gece gündüz demeden hastaları sağlıklarına kavuşturmak için fedakar ve özveriyle çalıştığını kaydetti.





İŞTE AÇILAN 16 YENİ HASTANE

Çalık; Türkiye genelinde pandemi döneminde aralarında Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesinin de bulunduğu 16 yeni hastanenin açıldığını söyledi. Çalık, "Erzurum, Tekirdağ, Konya, Kartal Dr. Lütfi Kırdar, İstanbul Göztepe Prof.Dr.Süleyman Yalçın, Okmeydanı Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu ile Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastaneleri, Bilecik ve Milas devlet hastaneleri, Sakarya Kadın Hastalıkları ve Çoçuk Sağlığı hastanesi, Yeşilköy Prof. Dr.Murat Dilmener ile Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz acil durum hastaneleri, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum ve Çoçuk Hastalıkları ek hizmet binası, Mersin Üniversitesi onkoloji hastanesi ve Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji hastanesi bu yıl açılmıştır. Sadece bu 16 yeni hastane açılmakla kalınmadı, aynı zamanda herkese ücretsiz COVİD-19 tedavisi sunuldu. Aşı da ücretsiz yapılacak" diye konuştu.

SAĞLIK YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Malatya'da sağlık yatırımlarının da ülke genelinde olduğu gibi pandemiye rağmen hız kesmeden devam ettiğini belirten Öznur Çalık, "Kuluncak ilçe entegre devlet hastanesi, Arguvan Aile ve toplum sağlığı merkezi ile 112 istasyonu hizmete girdi. Proje tutarı 70 milyon olan 100 yataklı Doğanşehir Devlet hastanesi faaliyete geçmek üzere. Proje tutarı 162 milyon lira olan 300 yataklı Battalgazi devlet hastanesi inşaatı devam ediyor önümüzdeki yıl hizmete girecek. 10 milyon 500 bin lira proje tutarlı Çarmuzu Aile Sağlığı Merkezi, 5 milyon 451 beni lira proje tutarlı Pütürge Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi, Arapgir Devlet Hastanesine ek bina, Akçadağ Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi, Darende Yenice Sağlık Evi yapımları sürüyor" dedi.