Siirt’te Narko/Kafes -1 operasyonu: 45 gözaltı

Siirt'te Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Siirt İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi.

Siirt merkezli yapılan operasyonda Kurtalan, Batman merkez ve Beşiri ilçesi, İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla, Ankara ve Çanakkale illeri olmak üzere toplam 8 ilde 52 şüpheliye yönelik 531 kolluk görevlisinin katılımı ile eş zamanlı olarak "Narko/Kafes-1" operasyonu icra edildi.

İcra edilen operasyonda, 52 şüphelinin 45'i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında; bir ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 50 kalaşnikof fişeği, 63 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, bir muşta, 30 gram eroin, 265 gram toz ve kubar esrar, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, terör örgütü FETÖ'ye ait bir adet yasaklı yayın, bölücü terör örgütünü simgeleyen bir paçavra ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 45 şüpheliden 18 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheliye adli kontrol kararı verildi.

12 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmış, bir şüpheliye Covid-19 teşhisi konulduğundan işlem yapılamadığı öğrenildi.

Firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.