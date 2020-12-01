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Son dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Giriş Tarihi: 2.12.2020 05:12 ABONE OL
Son dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid-19'la mücadele tedbirleri çerçevesinde yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni önlemler doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.

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Son dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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