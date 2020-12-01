Son dakika haberi... Jinekolog sekreter Irmak'ın ölümünde flaş gelişme: Çok önemli bir ize ulaşıldı

Mualla Irmak cinayetinde son dakika gelişmesi... İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Jinekolog doktorun Sekreteri olan ve 15 yıl önce öldürülen 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Mualla Irmak cinayeti ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan şüphelinin parmak izinin olay yerinde bulunduğu tespit edildi.
SON DAKİKA SIR CİNAYET AYDINLATILDI
İstanbul Kâğıthane'de 15 yıl önce öldürülen Mualla Irmak Cinayetinde flaş gelişme yaşandı. 19 yıl sonra katilleri bulunan Hande Çinkitaş'ın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri sır dolu bir cinayeti daha aydınlattı. 42 yaşında 23 yerinden bıçaklanarak öldürülen sekreter Mualla Irmak cinayeti ile ilgili olay yerinde parmak izi olan bir şüpheli gözaltına alındı.
2005 YILINDA YAŞANDI
Kâğıthane Etibank Caddesi Cami Sokak 7 numarada 25 Mart 2005 günü meydana gelen olayda, Jinekolog Operatör Doktor Mustafa Arslan'ın muayenehanesinde 5 yıldır sekreter olarak çalışan 2 çocuk annesi Mualla Irmak'ın (42) eşi Mustafa Irmak, eşinin çalıştığı işyerini defalarca aramasına rağmen cevap alamadı.
23 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULDU
Bunun üzerine, muayenehaneye gelerek, yedek anahtarla içeri giren Irmak, eşinin kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. O yıllarda tüm ajansların son dakika olarak duyurduğu cinayet bölgede korku ve paniğe neden olmuştu.
KOLİ BANDI İLE BAĞLANMIŞ HALDEYDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri ağzından koli bandı ile bağlanmış cesedin defalarca bıçaklanarak öldürülmüş olduğunu tespit etti. Mualla Irmak'ın cansız bedeni, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmış ve polis, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili 2016 yılında da bir kişi gözaltına alınmıştı.