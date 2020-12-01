Son dakika haberi... Jinekolog sekreter Irmak'ın ölümünde flaş gelişme: Çok önemli bir ize ulaşıldı

KOLİ BANDI İLE BAĞLANMIŞ HALDEYDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri ağzından koli bandı ile bağlanmış cesedin defalarca bıçaklanarak öldürülmüş olduğunu tespit etti. Mualla Irmak'ın cansız bedeni, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmış ve polis, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili 2016 yılında da bir kişi gözaltına alınmıştı.