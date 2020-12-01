Son dakika haberi! Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten 106 gün sonra ilk açıklama!

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Başkan Böcek'in açıklamalarının yer aldığı video paylaşıldı.

Hastanede kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Böcek, şöyle devam etti:

"Hastanede ziyaretime gelerek beni yalnız bırakmayan Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, bu zorlu süreci atlatmama katkı koyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, ata dostumuz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, süreci yakından takip edip, sürekli bilgi alan İYİ Parti Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'e, Türkiye'nin dört bir yanından arayıp soran, moral veren tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, dostlarımız, ailem, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."

Tedavi sürecinde üstün gayret göstererek, Antalyalılara hizmeti devam ettiren belediye bürokratlarına ve meclis üyelerine de teşekkür eden Böcek, sağlığına kavuşmasını sağlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin çalışanları ile Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a minnetlerini sundu.