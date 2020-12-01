Son dakika haberi… Koronavirüs tedbirlerinde seyahat yasağı da getirildi!

Son dakika haberi… Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından alınan yeni tedbir kararları uygulanmaya bugün itibarıyla hayata geçti. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın dün işaret ettiği İçişleri Bakanlığının son dakika genelgesi de yayınlanarak tüm illerde valiliklere gönderildi. Genelge'den edinilen son dakika bilgisine göre göre Türkiye genelinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere uygulanacak olan yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili olarak seyahat yasağını kapsayan kritik bir madde bulunuyor.
SON DAKİKA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNDE SEYAHAT YASAĞI DA YER ALDI
Bakanlar Kurulu kararlarının yazılı hale getirilerek Vali ve Kaymakamlıklara iletilen genelgesi kapsamında Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde şehirler arası yolculuk yapmak isteyenler için seyahat yasağının da denetleneceği öğrenildi ve bu konuda çok önemli bir uyarı yer aldı.
İşte yeni tedbirler kapsamında seyahat yasağına ilişkin merak edilen sorular ve cevapları;
HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI VAR?
Sokağa çıkma yasağının doğası gereği eş zamanlı olarak gelen Şehirler arası yolculuk yasağı da koronavirüs kısıtlamaları kapsamında 81 ilde bugün uygulanmaya başlıyor. Buna göre Hafta içi belirlenen saatler hafta sonu da Cuma'dan Pazartesi sabahına kadar tüm şehirlerde seyahat yasağı da var.
BAŞKAN ERDOĞAN: CUMARTESİ PAZAR EVİMİZDEYİZ
Bilindiği gibi Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıklayarak "cumartesi pazar günleri artık evimizdeyiz" demişti. Erdoğan'ın bu son dakika açıklaması kapsamında, yemek siparişleri, yolculuk ve diğer birçok iş sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına girdi.
SEYAHAT İZNİ ALINABİLECEK Mİ?
Genelge kapsamında sadece zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek. Sokağa çıkma yasağında getirilen sürelere uymak için tüm iş yerlerinin hafta içi saat 20.00 itibarıyla kapanacağı belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:
SON DAKİKA LİSTEDEKİ ÖZEL DURUMLAR DIŞINDA SEYAHAT İZNİ YOK!
"Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.
* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyenler,
* Doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu olanlar,
* Birinci derece yakınının cenazesine katılmak için şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yer bulamayıp dönmek isteyenler
* ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
* Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler,
* Cezaevinden kurumlarından salıverilen vatandaşlar,
SEYAHAT İZNİ VE İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Son dakika genelgesinde belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
BU KİŞİLER ÖZEL ARACIYLA SEYAHAT EDEMEYECEKLER
Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır.
Son dakika: Yeni tedbirlere uymayanların hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem yapılacak
YASAKTAN MUAF OLANLAR
İşi ile ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır."
SON DAKİKA HABERİ: HAFTA SONU "GEL-AL" YOK! YANLIŞ ANLAYAN CEZA YER
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer aldığı üzere hafta sonu restoran, büfe ve lokantalarda gel al hizmeti de olmayacak! Bu iş yerleri sadece sipariş ile paket servisi yapabilecek. Yemek siparişi vermek yerine önceki kısıtlamada yer alan gel-al uygulamasını kullanmak isteyenler olursa haklarında idari işlem uygulanabilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLER HANGİ SAATLERDE?
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı sadece hafta içinde saat ile sınırlandırıldı. Hafta sonu ise iki gün boyunca yasak devam edecek.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla Türkiye'nin sıcak gündemi haline gelen Aralık ayı son koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu saatler içerisinde sokağa çıkışlar yasak olacak.