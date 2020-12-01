SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Aralık hasta ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 1 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 1 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...
1 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 180.312
VAKA SAYISI:.30.110
HASTA SAYISI:6.101
VEFAT SAYISI: 190
İYİLEŞEN SAYISI:4.593
TEDBİRLERİN HAYAT KURTARDIĞINI UNUTMAYALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 176.656
VAKA SAYISI:.31.219
HASTA SAYISI:6.514
VEFAT SAYISI: 188
İYİLEŞEN SAYISI:4.485
DAHA SIKI KORUNMA VE DAHA SIKI TEDBİRE İHTİYACIMIZ VAR.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun.