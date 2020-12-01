SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Aralık hasta ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 1 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 1 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

1 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 180.312

VAKA SAYISI:.30.110

HASTA SAYISI:6.101

VEFAT SAYISI: 190

İYİLEŞEN SAYISI:4.593

TEDBİRLERİN HAYAT KURTARDIĞINI UNUTMAYALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 176.656

VAKA SAYISI:.31.219

HASTA SAYISI:6.514

VEFAT SAYISI: 188

İYİLEŞEN SAYISI:4.485

DAHA SIKI KORUNMA VE DAHA SIKI TEDBİRE İHTİYACIMIZ VAR.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun.