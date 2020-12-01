SON DAKİKA HABERLER: İstanbul'da şoke eden görüntüler! Mekanın camları her şeyi ortaya çıkardı

Son dakika haber... Dün gece saat 03.00 sularında Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir mekandan polis şüphelendi ve ani bir baskın düzenledi. Baskında polis içeride 40 kişilik bir grubun eğlendiğini gördü ve gözlerine inanamadı.
Dışarıdan karartılmış camları fark eden polis bir süre mekandaki hareketleri izledi ve içeriye giren çıkanlardan olan biteni tahmin etti. Baskın sonrası mekandakilere kişi başı 3'er bin TL ceza kesildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekana baskın yaptığında çoğu yabancı uyruklu 40 kişilik grubun yasak olmasına rağmen eğlence yaptığını gördü.
Son dakika gelen haberde içerdeki yaklaşık 40 kişilik gruptakilerin çoğunun yabancı uyruklu olduğu belirtildi.
Mekanda bulunanlara koronavirüs tedbirlerine uymamaktan İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 120 Bin TL ceza kesti. Ceza kesilenler mekandan gönderildi.
Öte yandan mekandan çıkan bazı kişiler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.