SON DAKİKA HABERLER: Koronalı cenazeler böyle yıkanıyor! Gassallar her şeyi tek tek anlattı

Ölü bedenlerin kendisini ürkütmediğini belirten Gürsoy, "5 yıldır bu işi yapıyorum. Çocuklarım, eşim her zaman destek oldu. Zaman zaman zorlandığımız cenazeler oluyor. Cenaze yakınlarını görünce üzülüyoruz. Ama işimi severek yapıyorum. Evet herkesin yapabileceği bir meslek değil.

Cenazelerden korkmuyorum, onları bebek misali yıkayıp, sahiplerine teslim ediyoruz. İlk cenazem denizde boğulan bir kişiye aitti. Kalp krizi geçiren 10 yaşındaki bir kız çocuğunun cenazesini yıkarken çok etkilenmiştim. Annesi geldi aklıma, o cenazeyi hem yıkadım hem ağladım" dedi.