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SON DAKİKA HABERLER: ’da görevliler yakaladı! Fiyatı 70 ila 150 bin lira arasında

Son dakika gelen haberde yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen ve internet üzerinde fiyat aralığı 70 bin ila 150 bin lira arasında değişen ‘Savannah’ cinsi kedisi, Sapanca ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirildi. ve personeli ile Belediyesi Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince koruma altına alınan kedi, Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesine götürüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 13:27 Son Güncelleme: 1.12.2020 13:27 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Sakarya’da görevliler yakaladı! Fiyatı 70 ila 150 bin lira arasında

YASA DIŞI YOLLARLA

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması için yasadışı yollardan ithal ve ticaretini yapan şahıslara karşı göz açtırmıyor.



SON DAKİKA! OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda jandarma ekiplerince, Sapanca ilçesinde bir şahsın ülkeye yasadışı yollardan yasak vahşi kedi getirdiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametine operasyon düzenlendi.



AFRİKA VAHŞİ KEDİSİ

Operasyonda; Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri Sözleşmesi (CİTES) hükümlerine uygun izin belgesi olmadan yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen 'Savannah' cinsi Afrika Vahşi Kedisi ele geçirildi.



DARICA HAYVANAT BAHÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile Kocaeli Belediyesi Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince koruma altına alınan vahşi kedi daha sonrasında yeni yaşam alanı Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesine götürüldü.



70 BİN İLA 150 BİN LİRA ARASI

Vahşi kediyi evinde bulunduran şahıs, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında son dakika adli ve idari işlem başlatıldı. Öte yandan, 'Savannah' cinsi Afrika Vahşi kedisinin internet üzerindeki fiyatının ise 70 bin ila 150 bin lira arasında değiştiği görüldü.

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SON DAKİKA HABERLER: Sakarya’da görevliler yakaladı! Fiyatı 70 ila 150 bin lira arasında
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