SON DAKİKA | Şehirler arası seyahat yasağı var mı, geldi mi? İstanbul ve Ankara seyahat yasağı kararı var mı?

Ülkemizde salgını kontrol altına almak amacıyla son dakika olarak yayımlanan İçişleri Bakanlığı ek tedbir kararları genelgesi bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yerini aldı. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar bu noktada araştırılan konular arasındaki yerini alıyor. Buna göre; Şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? İstanbul ve Ankara seyahat yasağı kararı var mı? İşte son dakika yayımlanan genelge detayları…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Vaka sayılarındaki artışa yönelik geçtiğimiz haftalarda da İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlamıştı. Ancak yapılan o kısıtlamaların salgını kontrol altına almada yetersiz olduğunun tespit edilmesiyle beraber ek tedbir kararları alındı. Şehirler arası seyahat yasağı olup olmadığı da bu kapsamda merak ediliyor…