SON DAKİKA | Şehirler arası seyahat yasağı var mı, geldi mi? İstanbul ve Ankara seyahat yasağı kararı var mı?

Ülkemizde salgını kontrol altına almak amacıyla son dakika olarak yayımlanan İçişleri Bakanlığı ek tedbir kararları genelgesi bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yerini aldı. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar bu noktada araştırılan konular arasındaki yerini alıyor. Buna göre; Şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? İstanbul ve Ankara seyahat yasağı kararı var mı? İşte son dakika yayımlanan genelge detayları…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?
Vaka sayılarındaki artışa yönelik geçtiğimiz haftalarda da İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlamıştı. Ancak yapılan o kısıtlamaların salgını kontrol altına almada yetersiz olduğunun tespit edilmesiyle beraber ek tedbir kararları alındı. Şehirler arası seyahat yasağı olup olmadığı da bu kapsamda merak ediliyor…
Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
**Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.