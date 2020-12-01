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Son dakika: Valiliği: Yasak bölgede uyarılara cevap vermeyen bir kişi vuruldu

Son dakika haberi: Valiliği, Derecik ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde, sınır hattındaki askeri yasak bölgede, uyarılara cevap vermeyen 1 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 1.12.2020 10:01 Son Güncelleme: 1.12.2020 10:07 ABONE OL
Son dakika: Hakkari Valiliği: Yasak bölgede uyarılara cevap vermeyen bir kişi vuruldu

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'ndeki askeri yasak bölgede hudut birlikleri, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kişilere sözlü uyarıda bulundu. Uyarılara uymayan kişiler cevap vermeyince ateş açıldı.

Açılan ateşte 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hakkari Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"30.11.2020 günü saat 14.30 sıralarında, Derecik İlçesi Yeşilova Mahallesi sınır hattı askeri yasak bölgesindeki mücavir alanda yurt dışından yurt içine kaçakçılık maksadıyla girmeye çalışan şüpheli şahıslara karşı görevli Hudut Birliğimiz tarafından sözlü olarak yapılan ikazlara cevap vermemesi üzerine havaya yapılan uyarı atışı sonucunda bir vatandaşımız yaralanmış olup; Derecik Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konu ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

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Son dakika: Hakkari Valiliği: Yasak bölgede uyarılara cevap vermeyen bir kişi vuruldu
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