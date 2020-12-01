Son dakika: Şırnak'ta PKK operasyonu: 20 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün stratejik hedefi olan demokratik özerkliğin sözde kurucu meclisi ve KCK/TM'nin parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı olan DTK (Demokratik Toplum Kongresi) bünyesinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ile genelinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 av tüfeği ile çok sayıda çeşitli dijital materyal ve örgütsel dokümana el geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.