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Son dakika: 'ta operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika haberi: İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 şüpheli göz altına alındı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 1.12.2020 11:36 ABONE OL
Son dakika: Şırnak'ta PKK operasyonu: 20 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün stratejik hedefi olan demokratik özerkliğin sözde kurucu meclisi ve KCK/TM'nin parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı olan DTK (Demokratik Toplum Kongresi) bünyesinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ile genelinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 av tüfeği ile çok sayıda çeşitli dijital materyal ve örgütsel dokümana el geçirildi.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika: Şırnak'ta PKK operasyonu: 20 gözaltı
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