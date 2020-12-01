Koronavirüs salgınının yayılma hızını düşürmek için iki hafta önce yeni tedbirler alındı. Restoranlardan kafelere kadar geniş bir işletme yelpazesini kapsayan yeni tedbirlerle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı da uygulanmaya başlanmıştı. Spor salonları ve düğün salonları gibi yerler hakkında bir karar alınmamıştı. Bu nedenle de bu hafta gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı öncesi 'Spor salonları kapatılacak mı' ve 'spor salonlarının kapatılması kabine toplantısı gündeminde mi' sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte, bugünkü kabine toplantısında alınacak olası koronavirüs tedbirleri.

SPOR SALONLARI KAPATILACAK MI? BAKANLAR KURULU TOPLANDI!

KOVİD-19 salgınında 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerine gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkacak. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek bizzat açıklayacak.