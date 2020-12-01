Koronavirüs salgınının yayılma hızını düşürmek için iki hafta önce yeni tedbirler alındı. Restoranlardan kafelere kadar geniş bir işletme yelpazesini kapsayan yeni tedbirlerle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı da uygulanmaya başlanmıştı. Spor salonları ve düğün salonları gibi yerler hakkında bir karar alınmamıştı. Bu nedenle de bu hafta gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı öncesi 'Spor salonları kapatılacak mı' ve 'spor salonlarının kapatılması kabine toplantısı gündeminde mi' sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte, bugünkü kabine toplantısında alınacak olası koronavirüs tedbirleri.
SPOR SALONLARI KAPATILACAK MI? BAKANLAR KURULU TOPLANDI!
KOVİD-19 salgınında 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerine gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkacak. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek bizzat açıklayacak.
Şehirler arası seyahat yasağı
Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak ve sonrasında bizzat Erdoğan'ın açıklaması beklenen son dakika kararları içerisindeki yeni tedbirler arasında en kritik ikinci yasak ise şehirler arası yolculuğa getirilecek seyahat kısıtlaması. Bu kısıtlamanın ciddi biçimde masada olması bekleniyor. Çünkü birçok şehirlerde nüfuslarına oranla beklenen koronavirüs vaka artışları bunun çok daha üzerinde seyrediyor.
Hafta içi sokağa çıkma yasağı
Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı bakanlar kurulu toplantısında, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de var.
Şu ana kadar spor salonları ile ilgili herhangi bir kısıtlama haberi bulunmuyor. Kabin toplantısının ardından spor salonları ile ilgili bir karar çıktığı anda haberimizde olacak.