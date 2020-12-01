Suikastçıların yağma davasında ikinci gün!

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında Muğla'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunmak üzere harekete eden ve kendilerini engellemeye çalışan koruma polislerin eşyalarını yağmalayan suikast timinin 'Nitelikli yağma' davasının 3. duruşması ikinci gününde sürüyor.

Sanıklar hakkındaki tutanak, belge, rapor ve beyanları yüzlerine okunan sanıklara bu beyanlarla ilgili savunmaları soruldu.

"SADECE SİLAHLARINI ALDIK"

Kollukta verdikleri ifadeleri reddeden sanıklar, savunmada polis memurlarının yalnızca silahlarını aldıklarını, yağma yapmadıklarını ileri sürdüler.

Mahkemede 16 Temmuz 2016'da Marmaris'te emniyette tutulan tutanak okundu. Sahil kenarında bulunan ve mağdurlara ait olduğu düşünülen bir poşet içinde silahlar, mermiler, 1 adet maske ve plastik kelepçe bulunduğu belirtildi.

FETÖ'cü suikast timi, otel bölgesine yaklaştığında Cumhurbaşkanlığı koruma amiri Murat Bayrak 'Teslim olun' çağrısı yaptığı ancak suikast timinin buna ateşle karşılık verdiği aksine koruma görevi yapan polislere Şükrü Seymen 'Siz teslim olun' dediği ve 'Bomba atacağım' diye bağırdı ortaya çıktı.

"HANİ İNLERİMİZE GİRECEKTİNİZ?"

Çatışma anında bir polisin yaralandığı, bunun lojman bölümünde konuşlanan koruma polislerinin üzerine kimyasal madde olduğu düşünülen parlak bir şeyin atıldığı ve kapı önünde el bombası patlatıldığı sürekli kurşunlandığı, bunun üzerine teslim olan koruma polislerinin kelepçelerle elleri arkasından bağlanarak silahları, saatleri, cüzdanları ve telefonları alındığı öğrenildi.

Suikast timinin polislere; "Hani inlerimize girecektiniz? Bu dünyada size cehennemi yaşatacağız" dediği de mahkeme tutanaklarına yansıdı.