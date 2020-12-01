Tezgahlarda çinekop bolluğu

Balık sezonunun başlarında palamutta bolluk yaşanırken bu yıl hamsi ve çinekop balıkçıların umudunu arttırdı.

Balıkçı Ayhan Bozyol; geçen yıla göre bu yıl çinekoptaki artışın fiyatlara olumlu yansıdığını söyledi.

Bu yıl palamut bolluğundan sonra hamside bolluk beklediklerini fakat lodostan dolayı bazı günler hamside avlanma yapılmaması nedeniyle fiyatların yüksek kaldığını belirten Bozyol, "Bu yıl balık mevsimi Palamut bolluğu ile başladı. Palamutlar uygun fiyatla vatandaşa sattık. Palamuttan sonra hamsinin bolluğunu beklerken hava değişimi ve poyrazdan dolayı Hamsi avında yaşanan aksaklıklar nedeniyle fiyatlar beklenen duruma gelmedi. Günlük avlanmaya göre hamsi 20 Liradan aşağı düşmedi. Şimdi tezgahlarda 30 TL'den satılıyor. Geçen yıl hamsi yoktu kilosu 30-35 liradan satılıyordu. Çinekop yoktu, kilosu 100-150 lira civarındaydı. Bu yılda çinekop avında büyük artış var. Çinekopun tezgahtaki fiyatı bu yıl 45-55 lira arasında fiyatlar şimdi uygun. Fırtına ve rüzgar balık avını etkileyince tezgahlardaki fiyatlar sürekli değişiyor" dedi.