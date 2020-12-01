Trabzon’da tedbirlere uymayan 23 kişiye ceza

Trabzon'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin denetimler sürüyor.

Trabzon Valiliği denetimler hakkında bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Şahinli Yaylası'ndaki dağ evinde ve Arsin ilçesine bağlı Elmaalan Mahallesi'ndeki bir evde ise alkol alınıp oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri Çarşıbaşı ilçesindeki bir evde toplanan Kovid-19 kapsamındaki tedbirlere ve yayımlanan genelgelere aykırı davrandıklarından dolayı 13 kişiye 40 bin 950 lira, Arsin'deki evde bulunan 10 kişiye ise 31 bin 500 lira olmak üzere toplam 72 bin 450 lira ceza kesti.