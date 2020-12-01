Vatandaş kısıtlamaları destekledi

Kısıtlamaların toplum sağlığı için alındığını ve gerekirse daha da ağırlaştırılması gerektiğini belirten Erol Karademir, "Türkiye'de her geçen gün artan koronavirüs vakalarından dolayı yapılan bu kısıtlamalara katlanmalıyız. Bu illetin üstesinden ancak kısıtlamalarla gelinebilinir. Çünkü kısıtlama olmayınca vatandaşlar bunun ciddiyetini algılayamıyor. Toplum sağlığının korunması için gerektiğinde tamamen kısıtlama yapılması daha faydalı olabilir. İstanbul kalabalık bir şehir. Virüsle baş etmemiz için bu tip kısıtlamalar şarttır. Herkes zaten günübirlik yaşıyor. Hayatın dahada zorlaşmaması ve hayattan kopmamamamız için bu tip tedbirler şarttır"dedi.

Kısıtlamaların kendileri ve toplum için gerekli olduğunu belirten Yaşar Deniz , "Haftasonları kapatılması iyi olmadı fakat insanlarımız maalesef kısıtlamalar olmadığında rahat davranıyor ve kurallara uymuyor. Kalabalık ortamlarda virüsün yayılmasına neden oluyorlar. Bir kişinin sorumsuzluğu bir çok insanın hayatına neden oluyor. Hafta sonları yasaklanması virüsün yayılmasını zayıflatacaktır. Toplum sağlığı için bu tip kısıtlamaları olumlu görüyorum. İnşallah bu virüs illetinden bir an önce kurtulur normal hayatımıza döneriz" şeklinde konuştu.