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Kaymakam Demirelli: 7 bin kişi kararının anlayışla karşılanmasını bekliyoruz

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar gereği bugün (Yarından) itibaren uygulanmak üzere 'ne 7 bin kişi alınmasına ve caddenin geliş ve gidiş olarak ayarlanması noktalarda kalabalık oluşturulmamasına karar verildi. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli , İstiklal Caddesinde 3 metrekarelik alan ve 7 bin kişi sınırlaması nedeniyle vatandaşların kendilerini anlayışla karşılamalarını istedi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 17:22 Son Güncelleme: 2.12.2020 17:25 ABONE OL
Kaymakam Demirelli: 7 bin kişi kararının anlayışla karşılanmasını bekliyoruz

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında toplanan Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Meclisi insanların yoğun olduğu yerler hakkında bazı kararlar aldı. Alınan kararlara göre yarından (Bugünden )itibaren geçerli olmak üzere İstiklal Caddesi'ne en fazla 7 bin kişinin giriş yapabileceği açıklandı.

Kararın artan koronavirüs vakaları nedeniyle mecburen alındığını belirten Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "İstiklal Caddemiz ülkemizin en kalabalık caddelerinden birisi. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından çok sayıda insan buraya gezmeye görmeye geliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yoğun cadde ve sokaklarda metrekare ölçeğinde kısıtlamalar getirilebileceği şeklinde bir karar vardı. Biz de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuyu değerlendirdik. İstiklal Caddesi'nin Tünel Meydanı'na kadar olan kısmında her üç metrekareye bir kişi olacak şekilde, aynı anda 7 bin kişinin caddede bulunabileceği şeklinde karar aldık. Bu kararı polis ve zabıta eşliğinde ve fiziki bariyer engellerle uygulamaya çalışacağız. Bizim hedefimiz burada ceza vermeden vatandaşımızın desteğiyle bu kararı uygulamaya çalışmak. Bu kararı almak bizim için zordu. Esnafımızdan, buraya gezmeye gelen vatandaşlarımızdan ve yabancı misafirlerimizden bu kararı anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Bu konuda aldığımız karalara riayet etmelerini bekliyoruz. Aynı kararla birlikte insanların yüz yüze karşılıklı yürümelerini engellemek için tramvay hattı esas olmak üzere kişilerin sağdan yürümelerine karar verdik. Belediyemiz stickerler ile gerekli işaretlemeleri yapacak. Zaman zaman seyyar satıcıların etrafında da toplanma olabiliyor. Onlara da müdahale edilmesi yönünde karar aldık. Vatandaşımızdan hassasiyet bekliyoruz" dedi.

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Kaymakam Demirelli: 7 bin kişi kararının anlayışla karşılanmasını bekliyoruz
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