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AK Parti Başkanvekili ’tan sert tepki: Sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı

AK Parti Başkan vekili , CHP Genel Başkanı Kemal ’nun dünkü CHP grubunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretine sert tepki gösterdi...

ANKARA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 09:49 Son Güncelleme: 2.12.2020 10:50 ABONE OL
AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan sert tepki: Sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili, "CHP'nin Genel Başkanı'nın muhalefet etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kurtulmuş sosyal medya hesabı twittardan yaptığı paylaşımda," Türkiye'yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP'nin genel başkanının muhalefet etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır.Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarfedildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz"dedi.

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AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan sert tepki: Sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı
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