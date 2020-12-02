İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan CHP’lilerin tehdidine sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son grup toplantısında kahraman Mehmetçik'e kirli dilini uzatan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a haddini bildirmek yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

CHP'LİLERDEN PEŞ PEŞE TEHDİT DOLU MESAJLAR

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert tepki gösterdi. Altun, "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!" açıklaması yaptı. Altun'un bu açıklaması üzerine CHP yöneticilerinden peş peşe tehdit ve hakaret dolu açıklamalar geldi.

İletişim Başkanı Altun, CHP yöneticilerinin tehditkar ifadelerine sert tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANIMIZI CANIMIZ PAHASINA SAVUNURUZ

Altun, konuyla ilgili SABAH'a yaptığı açıklamada ise, şöyle dedi:

"Ne zaman gerçekleri yüzlerine vursak "sen sus, memursun" diyorlar. Kim olduklarını iyi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeyiz. Ve ben de bu sistemde İletişim Başkanıyım. Velev ki olmayayım, yine de Cumhurbaşkanımızın hukukunu namusum pahasına savunurum. 15 Temmuz gecesi köşe bucak saklanan, sonra kontrollü darbe yalanını dolaşıma sokup FETÖ'cüleri aklamaya çalışanlara karşı o gece olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımızı canımız pahasına savunuruz. Vesayetçi zihniyetin bir özelliği vardır. Kendisini hukukun yerine koyar, yargısız infaza girişir. Bize de aynı şekilde yaklaşıyor, bizi yargılamakla tehdit ediyorlar. Daha önce de söyledim size de söylüyorum. Tehditleri bizim nazarımızda hükümsüzdür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güçlü bir ulusal, bölgesel ve küresel kalkınma gündemimiz var. Yılmadan, yorulmadan onun peşinden gidiyoruz.

TEHDİTLERİNİZ HÜKÜMSÜZDÜR

Altun, twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise, "Siyaset toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işidir. Millet iradesi ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanının atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanının hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür" dedi.



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