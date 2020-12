Anneler, Kandil’e karşı evlatları için 15 aydır mücadele veriyor

Kandil'e karşı eylemi başlatan annelerden biri olan kanser hastası Ayşegül Biçer, PKK'nın tüm tehditlerine rağmen evladını alana kadar direnişini sürdüreceğini belirterek, "Annelerin mücadelesi onları korkutuyor" dedi.

Terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 15'inci ayına girdi. Terör örgütünün tüm tehditlerine rağmen eylemlerini kararlıkla sürdüren annelerin direnişi sayesinde bugüne kadar 20 aile evladına kavuştu. 177 ailenin sürdürdüğü eylem sayesinde, şuana kadar 216 örgüt mensubu da ikna edilerek teslim olurken, oturma eylemini başlatan ilk üç anneden biri olan iki çocuk annesi kanser hastası Ayşegül Biçer, çocukları dağda olan annelere seslenerek, "Gelin korkmayın" çağırısı yaptı.

İki yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mustafa için mücadele ederken, teröristlerin tehdit dolu mektuplarını alan anne Biçer, evlatları için haklı ve kararlı bir mücadele verdiklerini belirterek, "Bizim hayatımızı kâbusa çevirdiler. Evlatlarımızı yüreğimizden kopararak bizi yaraladılar. Her gün can çekişiyoruz ve her gün sabah bir umutla Diyarbakır HDP il binası önüne gidiyoruz. Hakkımız olan evlatları onlardan istemek hakkımız. Hakkımızı da söke söke onlardan alacağız. Umutlarımızı bitirenlerin umutlarını bitirmek, bu vatana, bayrağa zarar gelmesin diye buradayız. Bu mücadele ölümüne devam edecek" dedi. Çocukları dağda olan annelere çağrıda bulunan Biçer, "İki kez PKK'lı teröristler tarafından tehdit edildim. Evime kadar gelip bana tehdit mektubu bıraktılar. Annelerin mücadelesi onları korkutuyor. Bu nedenle her türlü yola başvuruyorlar. Çocuklarını terörün pençesine kaptıran annelere sesleniyorum. Gelin korkmayın. Biz evlatlarımızı PKK terör örgütüne kaptırdığımız gün ölmüştük. Daha ne kadar ölebiliriz ki" ifadelerini kullandı.

ANNELERİN SESİNİ HERKES DUYDU, BİR CHP VE İYİ PARTİ DUYMADI

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP (Büyük Birlik Partisi) Lideri Mustafa Destici, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, 9 ülkenin Ankara büyükelçisi, şehit aileleri, çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa anneleri, siyasetçiler, sanatçılar, Ankara ve İstanbul'da görev yapan gazeteciler, üniversite öğrencileri, din adamları, kanaat önderleri, Doğu ve Güneydoğu'daki 150 aşiret lideri, yazarlar, onlarca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplumun her kesiminden duyarlı vatandaşlar annelere destek ziyaretinde bulundu. Ancak, CHP ve İYİ Parti annelerin sesini duymadı.