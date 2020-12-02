Covid-19 sürecinde vatandaşa ‘berber’ desteği! Fiyatları yüzde 70 düşürdü!

Hatay Dörtyol'da bir erkek berberi Covid-19 salgınına karşı verilen mücadeleye fiyatlarında yüzde 70 indirim yaparak destek oluyor.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadele devam ederken vatandaşlarda yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen ellerinden geldiğince mücadeleye destek olmaya çalışıyor. Süreçten etkilenen vatandaşların daha fazla ekonomik zorluk çekmemeleri için kolları sıvayan Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir erkek berberi, mücadeleye destek vermek amacıyla fiyatlarında yüzde 70 indirim yaptı.

Pandemi sürecinde insanların çok zor bir süreç geçirdiğini belirten kuaför salonunun sahibi Ali Terlik, "Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Her kesimi etkileyen bu zor süreçte bizde devletimizin, milletimizin yanında olduğumuzu göstermek içi fiyatlarımızda indirim yaptık" dedi.

PANDEMİ HER KESİMİ ETKİLEDİ

Pandemi sürecinin kendilerini de çok etkilediğini belirten Terlik, "Pandemi süreci her kesimi etkiledi. Özellikle biz kuaförler, çok zorluk çekiyoruz. Alınan tedbirler kapsamında sabah 10.00'da açtığımız işyerlerimizi, akşam 20.00'de kapatıyoruz. Bu süreçte işlerimiz iyice düştü. İşlerimizin düşmesinin en büyük nedeni de insanlarda para olmaması. Birde kuaföre gidersem bana da bulaşır korkusu var. Bu yüzden hem işlerimizin artması hemde mücadele de devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla fiyatlarımızı yüzde 70 düşürdük."





SAÇ, SAKAL TRAŞI VE SAÇ YIKAMA SADECE 15 LİRA

"Yaptığımız indirimlerle fiyatları hayli aşağılara çektik. İndirimden önce deyim yerindeyse sinek avlarken, indirimden sonra işlerimiz yüzde 80 arttı. Mesela saç, sakal tıraşı ve saç yıkamaya sadece 15 lira alıyoruz. Yaptığımız indirimler hem bize hemde insanlarımıza yaradı. Bu süreçte bir buçuk ayda bir tıraş olanlar artık her hafta kuaför salonumuza gelerek tıraş oluyorlar. Kısacası hem biz kazanıyoruz. Hemde insanlarımız çok ucuza kuaför hizmeti alıyor. Yaptığımız indirim herkesi memnun etti" diye konuştu.

Ali Terlik, Ayrıca kuaför salonunda 7 personel ile müşterilerine hizmet verdiklerini belirterek, bu zorlu süreçte hiçbir zaman işçi çıkarmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.

YAPILAN İNDİRİMDEN SONRA FİYATLAR ŞÖYLE

Saç, sakal tıraşı ve saç yıkama 15 lira, saç, sakal tıraşı, 14 lira, Sakal tıraşı 7 lira, saç tıraşı 10 lira, Kulak ve yanak ağda 2'şer lira, maske 5 lira, cilt bakımı maske 5 lira ve saç boyama 20 lira.