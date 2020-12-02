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Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı terörist ’da yakalandı

Son dakika haber: Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı terörist, polisi tarafından yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 15:02 ABONE OL
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı terörist Şanlıurfa’da yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye şahıslar geçiren ve mühimmat sağlayan PKK/YPG'li teröristin yerini belirleyip takibe aldı. Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi ile İstanbul 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.Ş.K. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan PKK'lı terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı terörist Şanlıurfa’da yakalandı
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