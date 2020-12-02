Irak ordusu Sincar’a girmeye başladı

IRAK Ortak Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak hükümeti arasındaki anlaşma uyarınca Irak ordusunun Sincar'a konuşlanmaya başladığı aktarıldı. Ninova Batısı Operasyon Komutanlığı'nın Sincar kent merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığı belirtilen açıklamada, tüm göçmenlerin evlerine dönmelerini sağlayan istikrarın sağlanması için Irak askerlerinin görev dağılımının yapıldığı kaydedildi. Diğer taraftan Sincar'dan çekilmek istemeyen PKK'nın, Suriye kuzeyinden bölgeye militan sevkiyatı yaptığı bildirildi. ABD'nin 2001'de Irak'ı işgali sonrası oluşturulan Irak anayasasında "tartışmalı bölge" olarak kalan Sincar, 2014'te DEAŞ tarafından ele geçirilmişti. Kent, ABD tarafından bombalandıktan sonra bölgeye PKK yerleştirilmişti.