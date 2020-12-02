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Kadın gücünün sembolü oldu! Genç oto lastikçi Duygu usta görenlerin takdirini topluyor

Muğla'ya bağlu Ula ilçesinde 'nde kadın azmi, emek ve alın terinin sembolü olabilecek genç oto lastik ustası görenlerin takdirini topluyor. Ailesinin iş yerini kadın gücüyle çekip çeviriyor. Duygu Usta temiz işçiliği ve örnek davranışı ile her geçen gün müşteri kitlesini de arttırıyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Giriş Tarihi: 2.12.2020 12:11 ABONE OL
Kadın gücünün sembolü oldu! Genç oto lastikçi Duygu usta görenlerin takdirini topluyor

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde yaşayan Duygu Arslan (18), anne babasıyla birlikte otomobil lastiği tamiri yapıyor. 7 yıldır ailesiyle birlikte otomobil lastiği tamiri yapan Duygu Arslan, "Görenler ve gelen müşteriler şaşırıyorlar, önce yapamayacağımı düşünüyorlar" dedi.

AİLENİN EN BÜYÜK ÇOCUĞU

3 çocuklu, 44 yaşındaki baba Bülent Arslan ve 39 yaşındaki anne Songül Arslan geçimini yıllardır otomobil lastik tadilatından sağlıyor. Ailenin en büyük çocuğu olan Duygu Arslan ise ders saati dışındaki zamanlarda anne babasına yardım ederek, otomobil lastiklerini tamir ediyor.

Lastik tamircisi 18 yaşındaki Duygu'yu görenler şaşırıyor | Video

SEVEREK YAPIYORUM

Baba mesleğini sürdüren Arslan, "Çok severek bu işi yapıyorum. Okul saatleri dışında babama ve anneme yardımcı oluyorum. Pandemi döneminde okula gitmediğim için daha çok yardımcı oluyorum. Dükkana gelen müşteriler ilk başta benim otomobil lastiği tamir edebileceğime inanmıyorlar, yaptırmak istemiyorlar. Sonrasında ben onlara 'Bakın böyle yapıyorum' diyorum ikna ediyorum. Çok şaşırıp kabul ediyorlar" diye konuştu.

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Kadın gücünün sembolü oldu! Genç oto lastikçi Duygu usta görenlerin takdirini topluyor
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