Kadın gücünün sembolü oldu! Genç oto lastikçi Duygu usta görenlerin takdirini topluyor

SEVEREK YAPIYORUM

Baba mesleğini sürdüren Arslan, "Çok severek bu işi yapıyorum. Okul saatleri dışında babama ve anneme yardımcı oluyorum. Pandemi döneminde okula gitmediğim için daha çok yardımcı oluyorum. Dükkana gelen müşteriler ilk başta benim otomobil lastiği tamir edebileceğime inanmıyorlar, yaptırmak istemiyorlar. Sonrasında ben onlara 'Bakın böyle yapıyorum' diyorum ikna ediyorum. Çok şaşırıp kabul ediyorlar" diye konuştu.