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Kırmızı bültenle aranan 'lı terörist, 'da yakalandı

İl Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 2.12.2020 15:36 ABONE OL
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına Suriye'den Türkiye'ye yapılan yasa dışı geçişleri organize ettiği, silah, patlayıcı madde, mühimmat gibi malzemeleri temin ettiği belirlenen ayrıca Interpol tarafından kırmızı bültenle ve Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi ile İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.Ş.K. Ceylanpınar'ın kırsal mahallesine düzenlenen operasyonla. gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist M.Ş.K. tutuklandı.

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Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı
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