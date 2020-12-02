Mardin'de su borçları yapılandırılacak

MARSU, Mardin ve İlçelerinde vatandaşın su borcunu yapılandırılacağını duyurdu. MARSU Genel Müdürlüğün'dan yapılan yazılı açıklamada; "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 7526 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir." diye belirtildi.

Yapılandırma ile ilgili yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Söz konusu Kanun ile 31/08/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki; Su ve atık su gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE ( Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması. Peşin ödemelerde gecikme tutarından %90 indirim yapılması. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde gecikme bedelinde %50 indirim yapılması. Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6,9,12,18 eşit taksitler halinde toplamda 36 ayda ödenmesi gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir."

Bu imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar MARSU Genel Müdürlüğü veya İlçe Şube Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir."diye bildirildi.

Bilgi için irtibat numaraları ise şöyle: