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'de su borçları yapılandırılacak

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su borçlarını yapılandırıyor.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 16:53 ABONE OL
Mardin'de su borçları yapılandırılacak

MARSU, Mardin ve İlçelerinde vatandaşın su borcunu yapılandırılacağını duyurdu. MARSU Genel Müdürlüğün'dan yapılan yazılı açıklamada; "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 7526 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir." diye belirtildi.

Yapılandırma ile ilgili yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Söz konusu Kanun ile 31/08/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki; Su ve atık su gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE ( Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması. Peşin ödemelerde gecikme tutarından %90 indirim yapılması. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde gecikme bedelinde %50 indirim yapılması. Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6,9,12,18 eşit taksitler halinde toplamda 36 ayda ödenmesi gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir."

Bu imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar MARSU Genel Müdürlüğü veya İlçe Şube Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir."diye bildirildi.

Bilgi için irtibat numaraları ise şöyle:

  • Genel Müdürlük Santrali: 0482 502 12 00 dahili (2110-2111)
  • Artuklu Şube Müdürlüğü: 0482 212 55 59
  • Dargeçit Şube Müdürlüğü: 0482 381 30 39
  • Derik Şube Müdürlüğü: 0482 252 19 61
  • Kızıltepe Şube Müdürlüğü: 0482 312 19 68
  • Mazıdağı Şube Müdürlüğü: 0482 511 11 88
  • Midyat Şube Müdürlüğü: 0482 462 42 82
  • Nusaybin Şube Müdürlüğü: 0482 415 81 10
  • Ömerli Şube Müdürlüğü: 0482 541 33 30
  • Savur Şube Müdürlüğü: 0482 571 25 16
  • Yeşilli Şube Müdürlüğü: 0482 591 11 13
  • ALO 185

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Mardin'de su borçları yapılandırılacak
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