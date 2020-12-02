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’lı teröriste 23 kez ağırlaştırılmış müebbet

'da 22 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırılara katıldığı, tırları yağmaladığı iddiasıyla yargılanan 'lı terörist Özgür Deniz kod adlı Sezgin Deniz'e 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 2.12.2020 17:24 ABONE OL
PKK’lı teröriste 23 kez ağırlaştırılmış müebbet

Van'ın Çaldıran ilçesinde 16 Haziran 2016'da bir marketler zinciri ile sivillere ait 7 tırın yağmalanması, 1 Eylül 2016'da 12 askerin şehit olduğu saldırı ile 15 Eylül 2016'da 10 askerin şehit olduğu saldırılara katıldığı belirlenen sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

23 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 456 YIL

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden SEBGİS aracılığıyla bağlanırken, avukatı salonda hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığa "nitelikli yağma", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "kasten adam öldürmek", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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PKK’lı teröriste 23 kez ağırlaştırılmış müebbet
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