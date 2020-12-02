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Son dakika: hücrelerine baskın! Irak uyruklu 18 kişi gözaltına alındı

Ankara polisi tarafından, terör örgütü ’a yönelik düzenlendiği eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 18 kişiyi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 11:45 ABONE OL
Son dakika: DEAŞ hücrelerine baskın! Irak uyruklu 18 kişi gözaltına alındı

Ankara polisi tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 18 kişiyi gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonrasında adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, Ankara'da 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda Yabancı Terör Savaşçısı (YTS) olarak adlandırılan Irak uyruklu 18 zanlıyı gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Ömer ÇETİN / SABAH

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Son dakika: DEAŞ hücrelerine baskın! Irak uyruklu 18 kişi gözaltına alındı
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