Son dakika: DEAŞ hücrelerine baskın! Irak uyruklu 18 kişi gözaltına alındı

Ankara polisi tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 18 kişiyi gözaltına alındı.



Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonrasında adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, Ankara'da 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda Yabancı Terör Savaşçısı (YTS) olarak adlandırılan Irak uyruklu 18 zanlıyı gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi.



Ömer ÇETİN / SABAH