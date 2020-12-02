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Son dakika: Dev metanfetamin operasyonu! 'de yakalanmış en yüksek miktar

Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde dev Narkotik operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince yapılan operasyonda bu yıl tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis 4 kişiyi gözaltına aldı. maddeyi yapan kimyagerin İranlı O.A. olduğu belirtildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 2.12.2020 11:54 Son Güncelleme: 2.12.2020 11:58 ABONE OL
Son dakika: Dev metanfetamin operasyonu! Türkiye'de yakalanmış en yüksek miktar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; İstanbul Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde yapılan operasyonda yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

SON DAKİKA 230 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇTİ

Operayon kapsamında 215 kilo 750 gram sıvı halde metamfetamin, 60 gram jel halde metamfetamin, 15 kilo 4 gram kristal halde metamfetamin olmak üzere toplam 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirildi.

TEK SEFERDEKİ EN YÜKSEK MİKTAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bu yıl tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar metamfetamin olduğu öğrenildi. Dev operasyonda 230 kilo 814 gram Metamfetamin ele geçti. Norkotik Suçlarla Mücadele Polislerince 3 İranlı 1 Türk gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeleri İranlı kimyager, O.A.'nın yaptığı tespit edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Konu ile ilgili operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheliden biri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Son dakika: Dev metanfetamin operasyonu! Türkiye'de yakalanmış en yüksek miktar
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