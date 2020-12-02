Son dakika: Dev metanfetamin operasyonu! Türkiye'de yakalanmış en yüksek miktar

TEK SEFERDEKİ EN YÜKSEK MİKTAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bu yıl tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar metamfetamin olduğu öğrenildi. Dev operasyonda 230 kilo 814 gram Metamfetamin ele geçti. Norkotik Suçlarla Mücadele Polislerince 3 İranlı 1 Türk gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeleri İranlı kimyager, O.A.'nın yaptığı tespit edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Konu ile ilgili operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheliden biri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.