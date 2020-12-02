Son dakika haberi: Başkan Erdoğan açıkladı! Koronavirüste 90 gün müjdesi! Aşı çalışmaları...

Son dakika haber! Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yeni tedbirleri açıkladığı koronavirüs mücadelesinde çok kritik bir duyuru daha yaptı. Bu kapsamda aşı ile ilgili son durumu aktaran Erdoğan Türkiye'nin kullanacağı koronavirüs aşılarına dair açıklamasında, "Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk aşamada 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir. Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarımızın aşılanmasıyla inşallah başlayacaktır." ifadelerini kullandı. Peki Türkiye'nin önünde aşılama başlangıcı ile kurtuluş arasında ne kadarlık bir zaman var? İşte kritik bilgiler...