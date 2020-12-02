Son dakika: İçişleri Bakanlığı, yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgelerle ilgili soruları yanıtladı!

OTEL VEYA KONAKLAMA TESİSLERİNDE REZERVASYONU BULUNANLAR

Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların seyahatlerinin nasıl olacağına yönelik sorusu ise şu şekilde yanıtlandı:

"Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24 Haziran 2020 tarih ve 10134 sayılı genelgemiz kapsamında 'ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı' üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden 'Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir."