Tahliye uçuşları ile 5.4 milyon kişi evlerine döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatmasından sonra küresel çapta 46 bin özel kargo uçuşu ile çoğu tıbbı ekipman olmak üzere 1.5 milyon ton kargo taşınırken, 39 bin 200 özel uçuşu ile yaklaşık 5.4 milyon kişi evlerine geri döndü.



Havayolları, havalimanları, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları ve sivil havacılık endüstrisinin tüm sektörlerini temsil eden küresel bir dernek olan Hava Taşımacılığı Eylem Grubu (ATAG) 'Sınırların Ötesinde Havacılık 2020' adlı raporunu yayınladı.



Havacılığın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla dünya çapında havacılıkla ilgili raporlar yayımlayan ATAG'ın raporunda salgının havacılık sektörüne etkisinin 1.8 milyar dolar olduğu ve yüzde 50.6 daralma yaşandığı açıklandı.



Kilometre başına yolcu gelirlerinin yüzde 94 düştüğünü, havalimanı gelirlerinde ise yüzde 56.7 azalma yaşandığı belirtilen raporda, küresel çapta 48 milyondan fazla havacılık destekli işin risk altında olduğu belirtildi.



TAHLİYE UÇUŞLARI İLE 5.4 MİLYON KİŞİ TAŞINDI



Mart 2020'ten bu yana 46 bin 600 özel kargo uçuşu ile çoğu tıbbı ekipman olan 1.5 milyon ton kargonun ihtiyaç duyulan bölgelere taşındığı belirtilen raporda ayrıca, 39 bin 200 özel geri dönüş uçuşu ile de yaklaşık 5.4 milyon vatandaşın evlerine geri döndüğü kaydedildi.2018 yılı ve 2019 yılı havacılık istatistiklerinin de bulunduğu raporda, bölgesel düzeyde 2038 yılına kadar havacılık sektöründe yüzde 2 ila 4 arasında değişen yıllık ortalama büyüme öngörüsüne de yer verildi.