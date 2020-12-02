Tek bir kurşun atmadan geri döndük

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Laçin'e girmesinin ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı:Tek bir kurşun atmadan Laçin bölgesine döndük. Biz sahadaki zaferle yeni bir gerçeklik yarattık. Bu gerçekliği herkes kabullenecek. Laçinlileri kısa süre içinde kentlerine geri döndürmek bizim öncelikli görevimiz olacak. 10 Kasım'da imzalanan bildiride Laçin koridorunun Ermeni silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında kalmasına ilişkin bir madde vardı. Ben buna karşı çıktım ve sonuç olarak koridor Rus barış gücünün kontrolüne verildi. Bunun büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Fuzuli-Şuşa karayolu ve Berde-Ağdam demiryolu inşaatına başlandı. Dağlık Karabağ'da bugün yaşayan herkes Azerbaycan vatandaşıdır. Tek bir Azerbaycan devletinde hayatlar güzel olacak, sefaletten kurtulacaklar. Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler ve oraya mutlaka dönecek olan Azerbaycanlılar yeniden iyi komşuluk koşullarında yaşayacak.Binlerce kilometre uzaktaki ülkeler konuyu tartışıyor. Fransa Senatosu'nun bizim meselemizle ne ilgisi var? Fransa AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanı. Bugüne kadar bir taşı taş üstüne koydu mu? Sorunun çözümü için adım attı mı? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun.