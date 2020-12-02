Terörden gözaltına alınan başkan yardımcısı adliyeye sevk edildi!

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 17 şüphelinin arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'ni de olduğu öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan biri Kovid-19 testi pozitif çıktığı, diğeri de farklı bir soruşturması daha olduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak emniyetten serbest bırakıldı. Aralarında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'nin de bulunduğu 17 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.