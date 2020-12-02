‘Vadi’ yine zehir tacirlerine geçit vermedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, art arda düzenledikleri uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine geçit vermiyor. Narkotik köpeği Vadi yine hassas burunu ile kilolarca uyuşturucu maddeyi ortaya çıkardı.



Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelesine aralıksız devam eden Jandarma ekipleri son olarak; yurtdışından yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri satan (K.A.) isimli şahsı yakaladı. Şahsın üzerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda toplam (15.750) ekztazi hap, (7.5) kg. toz esrar, (3.6) kg. kokain, (1) adet paketleme makinesi ve muhtelif sayıda uyuşturucu maddenin paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet ele geçirildi. (K.A.) çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.





UYUŞTURUCULARI SATMAK İÇİN HAZIRLIYORLARDI



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; (K.A.) isimli şahsın, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri (Ekztazi Hap, Esrar, Kokain), İstanbul'da paketleyerek satış yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli (K.A.)'nın faaliyet gösterdiği bölgeler ve ikamet adresi tespit edildi. Jandarma ekipleri; söz konusu mahalle ve çevresinde, şüphelinin bulunabileceği yerlerde gerekli tertiplenmeyi sağlayarak beklemeye başladı. (K.A.)'nın ikamet adresine operasyon için düğmeye basıldı.





EVDEN ÇEŞİT ÇEŞİT UYUŞTURUCU ÇIKTI



(K.A.)'nin ikamet adresinin belirlenmesinin ardından söz konusu adrese jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. Narkotik köpeği Vadi'nin de katılımıyla aramalara başlandı. Vadi, önce konsolun içinde poşetlenmiş satışa hazır paketler halinde esrar, ardından da yatak odasındaki dolabın içine saklanan ekztazi hapları buldu. Aramalara hız kesmeden devam eden Jandarma ekipleri; uyuşturucuyu paketlemede kullanılan makine ve paketlemesinde kullanılan kilitli poşetlerin yanı sıra uyuşturucu maddeleri tartmada kullanılan (1) adet hassas terazi ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından (K.A.) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine araştırmaya devam ediliyor.