Geçtiğımiz salı yaptığı grup toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik haddini aşan sözler sarf eden ve hemen hemen eline her mikrofon verildiğinde Erdoğan'a hakareti alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasiler tepki gösterdi. İşte siyasilerin SABAH'a yaptığı değerlendirmeler;Türkiye'yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP'nin genel başkanının muhalefet etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır. Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarfedildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz.CHP bir süredir genel başkandan başlayarak milletvekillerine, teşkilatlara kadar sürekli bir hakaret içinde. Ülkeyi germek için yapmış olduklarını düşünüyorum. Bugüne kadar girdiği bütün seçimleri kazanmış Cumhurbaşkanımıza bu ifadelerde bulunmuş olması kabul edilebilir değil. Millete değil başka yerlere mesaj veriyor. Kılıçdaroğlu'nun esnafta, öğretmende, köylüde karşılığı yok. Vatandaş, 'Delidir ne yapsa yeridir' diye bakıyor.Gerçekten bir üslup sıkıntısı içinde olduğunu görüyoruz. CHP 2010 yılından bugüne kadar köklü bir değişim ve dönüşüme tabi tutulmuştur. Bir anda kaset operasyonu ile getirenler ondan Türkiye'yi kaosa sürükleyecek çok büyük bir beklenti içindedir. Baktığımızda CHP'de bir eksen kayması yaşanıyor. 6 ok içindeki değerler terk edilmiş durumdalar. CHP'de saldırganlık artmış durumda.