Aşılama dört aşamada yürütülecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemiyle bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli bilgiler verdi. Bakan Koca yazılı açıklama yaparak, Türkiye'deki aşılama çalışmalarının dört aşamada yapılacağını duyurdu ve öncelikli grupları açıkladı. Koca'nın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.Farklı aşı çalışmalarını yakından takip ediyor ve olabilecek en erken dönemde, etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmış aşılara ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Bakan Koca, sözleşmesi imzalanan ilk koronavirüs aşısının 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceğini de söyledi. ANKARA