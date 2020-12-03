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Başkan Erdoğan, video mesaj yöntemiyle BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'na katılıyor

Başkan Erdoğan: Covid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim, son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Bu süreçte sadece salgınla değil, aynı zamanda artan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerekiyor.

Giriş Tarihi: 3.12.2020 17:32 Son Güncelleme: 3.12.2020 17:40 ABONE OL
Başkan Erdoğan, video mesaj yöntemiyle BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'na katılıyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

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Başkan Erdoğan, video mesaj yöntemiyle BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'na katılıyor
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