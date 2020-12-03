HaberlerGündem HaberleriBaşkan Erdoğan, video mesaj yöntemiyle BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'na katılıyor
Başkan Erdoğan, video mesaj yöntemiyle BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'na katılıyor
Başkan Erdoğan: Covid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim, son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Bu süreçte sadece salgınla değil, aynı zamanda artan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerekiyor.
Giriş Tarihi: 3.12.2020 17:32Son Güncelleme: 3.12.2020 17:40ABONE OL
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
AHaber CANLI YAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, video mesaj yöntemiyle BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'na katılıyor