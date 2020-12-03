Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. EGM, "Sevgi varsa engel yok!" sloganıyla yaptığı paylaşımda, "Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu. Güven ve huzurun önünde engel yok... Engel olmazsak engel kalmaz" dedi.
ENGELİ OLAN YA DA AİLESİNDE ENGELLİ BULUNAN PERSONEL İZİNLİ
Ayrıca EGM, teşkilatta engelli ve engelli yakını bulunan personelin idari izinli sayılacağını ve bu anlamlı günü sevdiklerinin yanında geçirebileceklerini duyurdu. EGM, "Hayat engelleri kaldırınca daha güzel… Hayat paylaştıkça güzel…" dedi.
ŞIRNAK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: "BİRLİKTE AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK" DEDİ
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için "Aynı dili konuşuyor, aynı duyguları paylaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın, hayatlarını kolaylaştırmak için yanlarındayız. Birlikte aşamayacağımız engel yok" diyerek bir video paylaştı.
"ENGEL FİZİKTE DEĞİL, KALPTEDİR"
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü videoda "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, görmezden gelme, duymazdan gelme. Engelliye saygı insanlığa saygıdır. Engelli olmak engel değildir. Aramızda engel yok. Yalnız değilsiniz, beraber kalabalığız. Engel fizikte değil, kalptedir. Engel insanın kafasındadır. 3 Aralık Engelliler Günü unutma, her insan bir engelli adayıdır" cümlelerine yer verdi.