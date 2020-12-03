Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. EGM, "Sevgi varsa engel yok!" sloganıyla yaptığı paylaşımda, "Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu. Güven ve huzurun önünde engel yok... Engel olmazsak engel kalmaz" dedi.Ayrıca EGM, teşkilatta engelli ve engelli yakını bulunan personelin idari izinli sayılacağını ve bu anlamlı günü sevdiklerinin yanında geçirebileceklerini duyurdu. EGM, "Hayat engelleri kaldırınca daha güzel… Hayat paylaştıkça güzel…" dedi.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için "Aynı dili konuşuyor, aynı duyguları paylaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın, hayatlarını kolaylaştırmak için yanlarındayız. Birlikte aşamayacağımız engel yok" diyerek bir video paylaştı.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü videoda "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, görmezden gelme, duymazdan gelme. Engelliye saygı insanlığa saygıdır. Engelli olmak engel değildir. Aramızda engel yok. Yalnız değilsiniz, beraber kalabalığız. Engel fizikte değil, kalptedir. Engel insanın kafasındadır. 3 Aralık Engelliler Günü unutma, her insan bir engelli adayıdır" cümlelerine yer verdi.