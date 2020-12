CHP yönetiminin sessizliği utanç verici

CHP'li yerel yönetimlerde üst üste patlayan taciz ve tecavüz vakaları, kamuoyunda sert tepki çekti. Siyasiler ve sivil toplum kuruluşları, CHP'de yaşanan utanç verici olaylara ilişkin tepkilerini dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: Türkiye için bir güvenlik sorunu hâline gelen CHP kendi ayıplarını yalanlarla örtbas etmeye çalışıyor. Yolsuzlukları, öğretmenlerimize ve ordumuza hakaretleri, taciz ve tecavüze sessiz kalmaları CHP'nin söylemlerinin ne kadar sözde ve sahte olduğunu gösteriyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu: Taciz ve tecavüz skandallarınızı örtmek için her türlü yalanı kullanır oldunuz. Milletimizin kabahatlerinizi, yanlışlarınızı görmemesi için bu ucuz numaraları bırakın. Yalancının mumu çok uzun süre yanmaz unutmayın!

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: Bir topluluğun içerisinde bir kişinin yaptığı, o topluluğa mal edilmemeli. Ancak gece-gündüz "kadın hakları" derken partilerindeki tacizcinin yaptıklarını örtbas etmek için hayal ürünü iddialarla gündem değiştirmek isteyen bir parti olan CHP için ne demeli?

KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği): 20 yaşındaki bir kadına şiddet uygulayan ve taciz eden CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı #UmutKaragöz'ün adalet önünde hesap vermesi için davanın takipçisi olacağız. Örtbas edilerek büyüyecek ve toplumu ifsad edecek her türlü ahlaksızlığın karşısında duracağız.



SOSYAL MEDYA YIKILDI KILIÇDAROĞLU SUSPUS

Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin hemen her konuda açıklama yaparken, partisinde yaşanan taciz ve tecavüz iddialarına yönelik tek kelime edemedi. Sosyal medya kullanıcıları, CHP liderinin utanç verici olaylara sessiz kalmasını eleştirirken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun vakaları örtbas etmesine ise büyük tepki gösterdi. CHP'li yöneticiler tarafından gerçekleştirilen tacizlerle ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.