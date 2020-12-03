Çirkin karikatürü paylaşan Mehtap Balaban'a 6 ay hapis cezası

Twitter hesabından İslam Dini'ne yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yaklaşık bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Mehtap Balaban, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa 5 yıl denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar veren mahkeme, daha önceden sabıkasız olması nedeniyle sanığın cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

YANLIŞ ANLAŞILDIM

Bakırköy 39.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına a bir süre cezaevinde yatıp çıkan tutuksuz sanık Mehtap Balaban'ın avukatları katıldı. Duruşmada daha önce savunma yapan Mehtap Balaban, paylaşımları kendisinin yaptığını söylemişti. Balaban, "Elhamdülillah ben de Müslüman bir insanım. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Dinimiz merhamet dinidir. Kur'an okumayı dahi biliyorum. Benim inancıma göre silah ve Kur'an yan yana durmaz. Bildiğim kadarıyla sadece askerlerin yemin törenlerinde silah ve Kur'an yan yana bulunur. Bunu kastederek militan kişileri hedef alarak böyle bir paylaşım yaptım. Bir baba ve kızın arkadan görüldüğü diğer paylaşımda ise kendi kızgınlığımı yazdım. Bunun mizah olmadığı ve ülkemizin bir sorunu olduğunu dile getirdim. Son dönemlerde tarikat gibi oluşumlar ve küçük çocukları yapılan istismarlar sebebiyle bu paylaşımları yaptım. Benim inancıma göre çocuklara, hayvanlara dokunulmaz. Benim kesinlikle dini değerleri aşağılama gibi bir kastım olamaz. Ne zaman kanalları açsak, bir çocuk istismarı veya cinayeti çıkıyor. İstismar suçlarını işleyen kişilerin çıkıp Müslümanım demesini doğru bulmuyorum. Bu nedenle bu paylaşımları yaptım" diye ifade vermişti.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı karar duruşmasında Mehtap Balaban'ın cezalandırılması yönünde esas hakkındaki görüşünü açıkladı.. Savcının mütalaasına göre 'ATA kızı' isimli sosyal medya hesabından 9 Eylül 2020 günü 'Bir din var ki kuruluşundan itibaren istikrarlı bir şekilde şiddetten hiç taviz vermedi' şeklinde terörizm ve İslam'ı özdeşleştiren bir paylaşımda bulundu. Mehtap Balaban yine bir başka paylaşımında camide namaz kılan erkek ve kız çocuğunun olduğu 'Babacım, hocam donumu indirdi', 'Benim donumu da indiriyor ne var bunda?. Başörtüne dokunmadı değil mi', 'Dokunmadı babacım', 'Sus öyleyse, dinsizleri haklı çıkarma' şeklinde karşılıklı konuşma içerir görsel ile 'Maalesef ki mizah gibi görünse de ülkemizin kanayan en büyür yarası' şeklinde yazı içerir paylaşımda bulundu. Savcı esas hakkındaki görüşünde sanığın kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda İslam dini ve mensupları hakkında alenen toplumdaki saygınlığı aşağılayacak şekilde paylaşımlarda bulunduğunu, bu paylaşımlarla İslam dine ve mensuplarını itibarsızlaştırmanın hedeflendiğini ve haliyle Müslümanlar arasında haklı bir öfke uyandırdığını belirtti.

6 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Cumhuriyet Savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme Mehtap Balaban'ın halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama suçundan 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın birden fazla paylaşımda bulunması nedeniyle cezayı artıran mahkeme, sanık Mehtap Balaban'ın sonuçta 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Balaban'ın 5 yıl süreyle denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar veren mahkeme, 6 ay 7 günlük hapis cezasını da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. İddianamede sanığın üzerine atılı suçlamayı değişik zamanlarda birden fazla işlemesi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği anlatılıyordu. İddianamede Mehtap Balaban'ın 'zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' ve "zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama'' suçlarından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanması talep ediliyordu.